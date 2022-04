Encuesta señala que 61,32% de ecuatorianos está a favor de la muerte cruzada

La firma Click Report publicó hoy, jueves 31 de marzo del 2022, su último estudio con 760 encuestas realizadas en Quito y Guayaquil sobre diferentes temas relacionados a la coyuntura nacional. En la pregunta: ¿está usted a favor o en contra de que el presidente de la Repúblicas invoque a la muerte cruzada? Un 61,32% de los encuestados respondió que sí apoya la medida, mientras que un 38,68% se opone a ella.

Ese mecanismo –según el artículo 148 de la Constitución- permite al Primer Mandatario disolver la Legislatura cuando, a su criterio, esta se arrogue funciones que no le competen o si de forma injustificada obstruyera la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.

El estudio apareció tras los anuncios del presidente Lasso que trabajará de forma independiente sin considerar a la Asamblea Nacional porque “es evidente que quieren desbloquear al Gobierno”. Añadió que no perderá el tiempo enviando más proyectos de normativa y trabajará con decretos y reglamentos. Además, se dedicará a preparar los temas que incluirá en la consulta popular.

Analistas políticos consultados por Ecuavisa.com aseguran que a las encuestas políticas hay que analizarlas muy detenidamente y con “pinzas”. El politólogo Gustavo Gaitán coincide en que la gente en su mayoría sí está de acuerdo con la muerte cruzada, pero hay que ver hasta qué punto entiende de lo que se trata. Como ejemplo, cita que casi siempre “se ha habla de que no hay aceptación por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo no sé si la mayoría de los ciudadanos en verdad lo rechace o si muchos en realidad no saben para lo que sirve esa entidad”.

Otro problema es que la pregunta es muy abierta y se tiene que especificar otros aspectos como en qué consiste ese mecanismo legal o si los ciudadanos quieren que se los asambleístas se vayan porque tienen baja credibilidad.

Para el analista político Fabricio Betancourt, la pregunta de la encuesta tenía que desmenuzarse porque es necesario establecer si la gente quiere muerte cruzada porque apoya al Gobierno o si busca que se vayan los asambleístas. Más allá de eso, considera que al presidente Lasso en algún momento no le quedará otra opción más que aplicar el artículo 148 de la Constitución.

“Más bien ese 61,32% le da posibilidades de que se concrete”, acotó el experto porque desde sus inicios el Gobierno no ha trabajado en su liderazgo y eso engloba credibilidad, decisión, empatía y cuidar de la gente por la que fue elegido. “El problema del Régimen es como el cáncer que va consumiéndose de a poco y si no se trata a tiempo las posibilidades de cura son menores”.