EN VIVO | Juicio político a miembros del Consejo de la Judicatura

Veloz dijo que no es cierto que el correísmo pretende tomarse la justicia con la destitución de los tres, porque en su lugar estarán vocales alternos.

La primera en tomar la palabra fue la interpelante Viviana Veloz (del correísmo) quien argumentó que los funcionarios de la Judicatura han incumplido sus funciones y citó como ejemplo que no han nombrado fiscales.

También, como parte de su intervención, pidió difundir audios filtrados del consejero Morillo en la que presuntamente presiona a un juez para que falle a favor de Guadalupe Llori cuando ella presentó una acción para no ser destituida como presidenta de la Asamblea.

El otro interpelante, Luis Almeida (PSC), señaló que el CJ no convocó a concurso de méritos y oposición para nombrar fiscales provinciales y que los sorteos fueron dirigidos en el sistema de justicia.

Según Almeida, la Judicatura no ha podido evaluar a los jueces. "El 45% de ellos no calificaban y están protegidos por 3 señores a los que no les importó la justicia y algún día se los fiscalizará en la parte económica".

El legislador sostiene que los vocales "se dedicaron solo a perseguir: el vocal Morillo manejó el sistema de administración de sorteos y citaciones, donde desaparecían demandas".