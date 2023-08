Elecciones Ecuador 2023: el silencio electoral no aplica para las redes sociales

Sin embargo, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y WhatsApp se sigue viendo propaganda electoral.

Ron indica que las redes sociales son uno de los dilemas electorales no solo en Ecuador sino en el mundo. "Son espacios no regulados y al ser espacios no regulados no se puede actuar sobre estos" porque "ni siquiera son un espacio y no tienen territorialidad", subraya.

En esto no coincide Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, quien dice que el Código de la Democracia sí establece restricciones para hacer propaganda en redes sociales.

"Se ha vendido la falsa idea de que no están regulados y hacen lo que les da la gana".

Según explicó, la norma dice que las redes sociales entran en el campo de los medios digitales por lo que están regulados. Sin embargo, el Código de la Democracia en su artículo 202 recoge que las redes sociales no se consideran medios digitales.

Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2023: ¿Cómo se debe votar para elegir asambleístas? Así es la papeleta