Elecciones seccionales 2023: ¿cómo consultar si soy miembro de Junta Receptora del Voto?

¿CÓMO SABER SI ESTOY EN MESA ELECTORAL?

Las personas escogidas que no acudan tienen que pagar una multa del 15 % de un salario básico unificado en caso de no acudir el día de elecciones, y un 10% de un salario básico unificado por no asistir a las capacitaciones que inician el 8 de noviembre.

Las justificaciones por no asistir tendrán que ser sustentadas en cada delegación provincial con la documentación respectiva a partir del 5 de febrero de 2023.

Dentro de la normativa se excluye de ser elegidos a los ciudadanos que son dignatarios de elección popular en funciones, militares y policías en servicio activo; conserjes de establecimientos educativos, candidatos a elección popular, servidores de salud que laboren en salas de emergencia, entre otros.