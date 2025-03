Pichincha tendrá nuevos representantes políticos en la Asamblea Nacional 2025-2029 que vienen de dos tiendas políticas: Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC).

De los 18 escaños que tiene la provincia, siete lograron la reelección: Inés Alarcón, Hernán Zapata, Eckenner Recalde, Nathaly Farinango (ADN), Jhajaira Urresta, Patricio Chávez y Jahiren Noriega.

Atrás quedaron nombres como Jorge Peñafiel, Gabriel Bedón, María Teresa Pasquel (Construye), Gissela Garzón (RC), Alexandra Castillo o Marcelo Achi (Partido Social Cristiano), quienes llegaron al Legislativo tras las elecciones anticipadas de 2023.

Del lado de ADN, se encuentran figuras jóvenes con casi nula experiencia política. De las 10 curules que alcanzaron por Pichincha, solo a tres se les puede endosar un roce político: Andrés Castillo, Eckenner Recalde y Nataly Morillo. Hay quienes, en cambio, tendrán su primera experiencia laboral como Dominique Serrano, de 19 años, y Elizabeth Vega Segura, de 21 años.

En la otra esquina se evidencia que la Revolución Ciudadana acudió a su militancia, con nombres que ya han pasado por la función pública, justamente en los años dorados del correísmo. Alcanzaron ocho escaños. Hay nombres como Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, o Christian Hernández Yunda, familiar de Jorge Yunda y quien trabajó de cerca con los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado.

El abogado Esteban Ron teme que esta nueva Asamblea bipartidista se enfrasque en una confrontación política y no tenga la destreza técnica y parlamentaria para impulsar proyectos de ley. "Es lo que me temo, que el nivel técnico que se requiere en la Asamblea Nacional sea tan deficitario que se vea como un estricto órgano de discusión politiquera y que las leyes no tengan la calidad que nos merecemos como ecuatorianos".

LEA: La edad promedio de la próxima Asamblea es de 42 años y la mayoría de legisladores electos son hombres