El consejero electoral José Cabrera dijo, el pasado 14 de febrero de 2025, que no tienen alertas al respecto pero que serán necesarios informes de inteligencia de Policía y Fuerzas Armadas . Hasta ayer , 27 de febrero, el CNE no se había reunido con representantes de las fuerzas del orden.

Luego, a su criterio, el Pleno debería aprobar una resolución en términos preventivos y no prohibitivos . Es decir, debería ser un texto en el que se recomiende no fotografiar las papeletas con el voto.

Con base en ese argumento, los expertos creen que el Consejo Electoral no tiene manera de esquivar su responsabilidad ante el tema y que debería acoger las propuestas. Sin embargo, el reto es encontrar la vía jurídica para lograrlo.

El coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral , Fausto Camacho, dice que el objetivo de que el voto sea secreto es que no haya represalias de ningún tipo hacia la voluntad popular de los ciudadanos. Explica que, de lo contrario, los padres podrían

Explica que no cabe una prohibición expresa porque no está contemplado un castigo penal o administrativa. Según el experto, está en el espectro de los derechos personales y depende de cada ciudadano, por ejemplo, no se sanciona cuando los candidatos muestran sus papeletas a las cámaras de los medios de comunicación cuando acuden a las urnas.

En caso de que se requiera implementar esa medida como una prohibición, sería necesaria una reforma al Código de la Democracia.

