"Quise diferenciar el CBD de la marihuana, pero no fue la forma correcta y lo acepto. Errar es de humanos y reitero mis disculpas", escribió en su cuenta de Twitter. Lo hizo en referencia a esa grabación, en la que aparece junto al excandidato a la Presidencia y a la Alcaldía de Quito , Pedro José Freile , quien fumó lo mismo que Topic.

Jan Topic Feraud , quien aspira llegar al Palacio de Carondelet con la alianza política Por un país sin miedo , pidió disculpas luego de aparecer en un video fumando CBD , una sustancia derivada del cáñamo que no es alucinógena ni tiene efectos psicoactivos .

En medio de su campaña, Noboa Azín se sacó la camiseta en varios videos que circularon en redes. Lo hizo también para jugar un partido de fútbol. "Cuando me invitan a un partidito sin camiseta ", se titula el video, publicado en la plataforma Tik Tok , en el que aparece mostrando sus destrezas con la pelota.

Daniel Noboa Azin anunció, el pasado 24 de mayo, en su cuenta de Twitter, su candidatura a la Presidencia para las Elecciones Ecuador 2023. Se trata de una aspiración que su padre, el empresario Álvaro Noboa Pontón , no la consiguió en cinco procesos electorales (1998, 2002, 2006, 2009 y 2013).​​​​​

En uno de sus spots electorales, difundido en redes sociales, él habla sobre la pizza de Don Villa . ¿Cómo la preparó? como ingredientes puso queso mozarella, peperoni, jamón, tocino y un poco de piña. "No encontrarás sobornos, sobreprecios, crímenes de Estado. En la pizza de de Don Villa no hay delincuencia organizada".

La dolarización es la única certeza real que tenemos los ecuatorianos. A quienes se reniegan de la dolarización no hay que darles chance. pic.twitter.com/6Xp0wKTNxx

Sonnenholzner apareció en un video en el que dijo que la "dolarización es la única certeza real que tenemos los ecuatorianos". "A esos candidatos que andan haciéndole el feo a la dolarización, que dicen que nos quieren ecuadolarizar, cuidado ecuatoriano: Luisa te desdolariza. ¡Ponte pilas!", dijo en una entrevista radial.

Ante eso, Correa le contestó: "¡Pobre muchacho! Debe cambiar de estrategia. Llevan 17 años con lo mismo. No ha entendido que su rival es Topic, que lo está haciendo pedazos. (A no ser que, por ser el candidato de Moreno, no busque ganar, sino tan solo hacernos perder".

