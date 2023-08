Por su parte el consulto político Juan Rivadeneira expone que hay que hacer una medición a través de una investigación para saber si eso tuvo una repercusión. "La población joven pudo haber visto algo interesante respecto a que el candidato Topic haga lo que hizo, pero quizá una población no tan joven lo rechace. Habría que estudiar si eso tuvo un efecto", indica.

Para la analista política Natali Becerra el acto de Topic no necesariamente puede repercutir en los votos ya que considera que ese hecho se quedó solo en redes sociales y no trascendió por fuera de ese círculo.

¿A qué se debe esto? El informe indica: "Ya no cuenta con la estructura logística y comunicacional del movimiento indígena cohesionada de la campaña pasada, ha mutado sus mensajes centrales constantemente lo que ha significado problemas para posicionarlo, se lo ha intentado moldear como un 'estadista abierto a los sectores empresariales' cuando su principal fortaleza era la cercanía con la ciudadanía".

Jaramillo explicó en una entrevista radial que Otto ha tenido "un cortocircuito" con el electorado ya que estos buscan un candidato que dé "guerra a la delincuencia", más no que venga con un mensaje de paz.

Otto Sonnenholzner es quien ocupa el último lugar en Twitter ya que no se ha podido posicionar, según el informe, como un candidato que actué con firmeza ante la inseguridad que vive el país.

Andrés Jaramillo resalta que el posicionamiento digital no se debe confundir con la intención del voto. En esto coinciden los analistas.

"La interacción (en redes sociales) no es igual a votación. No porque interactúe con una publicación quiere decir que esté dando mi voto. Los likes y las interacciones no son iguales a votos", explica Becerra.

Asimismo Juan Rivadeneira indica que "las redes sociales no necesariamente son predictores del voto. Es una de las herramientas adicionales que se utilizan en campaña para construir una conversación con los electores".

Por último, Natali Becerra recalca que las redes sociales son solo uno de los elementos que se necesitan para que una campaña tenga éxito. Siempre será necesario que haya otros dos elementos fundamentales como la comunicación y los recorridos en territorio.

