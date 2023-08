Elecciones Ecuador 2023: la estrategia de campaña de Daniel Noboa busca resaltar su perfil empresarial

Noboa propone la generación de empleo, pero no profundiza en las fórmulas para lograrlo.

"Cae en las mismas generalidades en cuanto a propuestas", indica Francisco Crespo, consultor político. En eso coincide Caroline Ávila, experta en comunicación, quien dice que a la mayoría de candidatos les falta certezas.

La analista también cree que es importante que haga alusión a su familia porque eso provoca recuerdos en el elector y seguramente relacionaran empleo con el apellido Noboa.

Crespo dice que también está creando su propia figura, algo que podría lograr a mediano o largo plazo.

Noboa no tiene la plataforma de un partido político estructurado, a 16 días de la elección no se distingue del resto de candidatos. No ha producido esa ruptura necesaria para llegar a Carondelet.

