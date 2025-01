El candidato a la Presidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Pedro Granja, fue entrevistado la mañana de este lunes 20 de enero de 2025 en el programa Contacto Directo de Ecuavisa, quien habló sobre sus planes de Gobierno. Su objetivo es reformar el sistema de justicia, crear el sistema nacional antimafia, implementar más impuestos para grandes contribuyentes y buscar asesoramiento extranjero anticorrupción, entre otros.

Al inicio de su intervención hizo referencial al debate presidencial que se realizó anoche, domingo 19 de enero. "Más que en un debate estuvimos en un reality show en el que primó el grito, el odio. En decir que tú liberaste a Rasquiña o tú pactaste primero con él. No se respondieron algunas preguntas que me parecieron muy interesantes. No estamos eligiendo al papa, sino a un presidente de la República que estamos en fase 4 de la criminalidad organizada".

A su juicio, no hubo respuestas cuando se preguntó cómo evitar que se envíe droga desde Cancillería como ocurrió en el caso de la Narcovalija Diplomática. Hizo referencia a lo que pasó el acuerdo de las izquierdas que no se logró. "Intentamos hasta el final lograr un acuerdo, pero lamentablemente en ese encuentro de Quito cuando se invitó a quienes quitaron la sede de la Conaie y al Colegio de Abogados del Guayas, persiguieron a los 10 de Luluncoto. Entonces, ya no podía sentarme más con ellos porque eran reuniones que estaban desnaturalizando nuestra lucha histórica".

Tiene una visión de socialismo como el de Suecia. Cree en la participación del sector privado en sectores estratégicos mediante concesiones, pero se opone a cualquier intento de privatización. Mencionó a lo que pasó con los cuatro niños en Taura (Guayas).