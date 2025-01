Elecciones Ecuador 2025 | Jimmy Jairala, candidato presidencial: "Este país tiene demasiados problemas como para concentrarse tanto en lo que pasa en Venezuela"

Una de las propuestas del candidato a la Presidencia por el movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, es fortalecer a las guardias indígenas para combatir a la delincuencia. También bajar el IVA al 12% e implementar un plan de semillas certificadas y cambios en el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

¿Hay una ideología que lo defina políticamente? Recordó que su primer partido político fue el PRE hasta que fundó el Centro Democrático en 2012. "Tuve alianzas y somos un movimiento del centro (...) Por eso decidimos tener una candidatura de sus propias filas". Aclaró que no es un aspirante a la Presidencia de la República por descarte, pues la militancia se lo pidió.

También se refirió a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. "No me cuesta rechazarla, por supuesto que su Gobierno no es democrático, pero cuando lo reconozca así las Naciones Unidas y en ese momento acepte o admita que el presidente es Edmundo González Urrutia, él será el mandatario de ese país". "Como presidente de la República aceptaré lo que la comunidad internacional diga respecto de quien es el presidente de la República".

A su juicio, "Ecuador tiene demasiados problemas como para muchos problemas como para estar concentrados en una discusión sobre quien es el presidente de Venezuela".

