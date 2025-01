Elecciones Ecuador 2025 | "Candidato Pillería" y "Rafael Noboa" son algunas de las perlas que dejó el debate presidencial

El debate presidencial 2025 se desarrolló desde las 19:00 del domingo, 19 de enero. Se trató de un evento obligatorio al que asistieron los 16 aspirantes a Carondelet y que, según algunos de ellos, no dio el tiempo suficiente para exponer sus ideas y planes de trabajo.

Noboa no se quedó atrás y en su momento de interpelar al candidato de Avanza, empezó diciendo "candidato Pillería". Pero también dio de qué hablar al no responder la pregunta de Francesco Tabacchi sobre el nombre de los cuatro niños asesinados en Las Malvinas y el porqué nunca se pronunció al respecto. "No hubo pregunta", dijo Noboa al respecto.