Elecciones Ecuador 2023: Pachakutik e Izquierda Democrática insisten en participar con candidatos a la Asamblea Nacional

Sin embargo, el otro sector de la Izquierda Democrática presentó casi de inmediato una demanda contra el juez ante el Tribunal Contencioso Electoral, lo acusan de: "interferencia y arrogación de funciones".

Por la división interna, Izquierda Democrática únicamente ha podido inscribir candidatos a asambleístas en Carchi y Guayas.

Pachakutik está en similar situación, no ha inscrito candidatos a asambleístas nacionales porque el Consejo Electoral no envió delegados a sus elecciones primarias. La dirigencia del movimiento impugnó esa decisión ante el propio CNE y hasta ahora no tienen respuesta.

Por lo que si no consiguen una decisión favorable del Consejo Nacional Electoral, anuncian que acudirán también al Tribunal Contencioso, así lo dijo Marlon Santi.