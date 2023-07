Lo indicó en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, resaltando que esa práctica va en contra de lo que señala el artículo 52 del Código de la Niñez y la Adolescencia . A su juicio, el problema radica en que la Ley Electoral este tipo de situaciones no son tipificadas de forma expresa como una infracción.

En un diálogo con Ecuavisa.com, el funcionario aseguró que tres candidatos lo hicieron a través de las redes sociales. "La infracción existe y nosotros, como CNE, no podemos dejar de mirar con preocupación esta violación a la ley. No obstante, al revisar el Código de la Democracia, no hay referencia al respecto".

Si bien el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es la entidad que sanciona, el CNE debe tomar en cuenta lo que sucede y advertir a los candidatos para que no lo hagan, pero al momento no pasa absolutamente nada. Pita les pidió a los aspirantes a dignidades que respeten la ley y el derecho a los menores a no ser expuestos a actividades políticas y proselitismo.

Considera que las campañas electorales, en redes sociales, deberían controlarse con limitaciones, pero eso ya debería constar en la ley, lo cual no es factible en la actualidad. Es hora de que se considere -indicó el funcionario- dentro de las reformas al Código de la Democracia, la necesidad de que se tome en cuenta a la publicidad directa en las plataformas de redes sociales.

Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2023: los candidatos presidenciales centran su campaña en mítines, entrevistas y reuniones