Elecciones 2025 | Mishelle Calvache: "No es ético permanecer en un proceso manchado por improvisaciones y aventureros"

La mañana de este lunes 18 de noviembre de 2024, Mishelle Calvache dio una rueda de prensa para explicar las causas de su renuncia irrevocable a la candidatura vicepresidencial por el movimiento político SUMA. Dijo que sin su consentimiento se escogió a un candidato con claros vínculos con el correísmo y luego se eligió a otro a quien ni siquiera conoce.

"Después de la descalificación de Jan Topic, se inició sin mi consentimiento ni aceptación un proceso de selección de candidato a la Presidencia de la República en la plataforma Transforma. En dicho proceso se designó a un candidato (Antonio García) con claros vínculos con el correísmo, y que en sus funciones en ese Gobierno afectó a la libertad de expresión".

Recordó que esa precandidatura duró pocas horas y luego se eligió a otro candidato a quien no lo conoce. "Esto está muy lejos de ser el proyecto en el cual me embarqué convencida para hacer un cambio en el país. No sería responsable con los ecuatorianos, mi hija, mi familia, mi equipo y mis principios éticos morales y democráticos"

Por eso, decidió no permanecer en "un proceso manchado por improvisaciones y aventureros". "Esto debe servir como una lección de honor y decencia en la política ecuatoriana (...) Mis valores y principios valen más que mi precandidatura".

