El CPCCS tiene 14 años de vigencia y nueve ha estado bajo el control del correísmo

También eligió a los fiscales Galo Chiriboga (2011) y Carlos Baca (2017) . El primero no avanzó en las investigaciones del caso Odebrecht, que se trataba de una red de corrupción de altos mandos del correísmo , y del fiscal Carlos Baca, destituído por la Asamblea por incumplimiento de funciones.

Por ejemplo, el Cpcss eligió por dos ocasiones a Carlos Pólit, como Contralor. No solo que con sus auditorías protegió al régimen de Rafael Correa, sino que también es procesado por lavado de activos en Estados Unidos.

Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, indica que el Consejo debe desaparecer. Para él, no ha cumplido la misión de incentivar la participación ciudadana en la toma de las decisiones y se ha convertido en un botín politico de los gobiernos de turno.

Pese a que se intentó que el Cpccs recupere la idea de estar conformado con ciudadanos sin vinculaciones con la política partidista, no ha sido posible ver esa independencia. Tanto en los procesos de designación como en los procesos por votación popular se observan relaciones de los consejeros con el poder.