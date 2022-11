El Consejo de Participación Ciudadana rechaza la propuesta de quitarle funciones y cambiar la selección de sus miembros

Este martes el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó, con cuatro votos a favor, una resolución de defensa institucional.

Los consejeros de mayoría no están de acuerdo con dos preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lasso para la consulta popular, mediante la que propone la eliminación de la facultad para designar autoridades y modificar el mecanismo de selección de este organismo.

Comisión de Fiscalización no aprobó el informe sobre el juicio a los Consejeros de Participación

"Nosotros sí estamos dispuestos a jugarnos en la cancha formal, como corresponde, lo que tengamos que hacer para defender esta institución", dijo el presidente del Consejo, Hernán Ulloa.

Francisco Bravo cree que los próximos vocales, de aprobarse la consulta, "van a ir franquiciados por el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana" y por eso hizo un llamado a la ciudadanía "para defender la institucionalidad".

Los tres consejeros de minoría, dos de ellos que buscan la reelección en las elecciones de febrero próximo, no votaron por esta resolución.

María Fernanda Rivadeneira se expresó así de los que no votaron: "Para la defensa institucional ya no están, ya no los vemos, ya se han desconectado. Y alguno de ellos inclusive quiere ser candidato nuvamente al Consejo, creo que es el momento de castigarlo en las urnas".

El Consejo de Participación Ciudadana comparecerá ante la Corte Constitucional en calidad de amicus curiae para defender su posición.