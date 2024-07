Las marchas de las centrales sindicales ya no son lo que eran. En los años 88 y 90 fueron multitudinarias y rechazaban el alza de los combustibles y el alto costo de la vida.

Tres décadas después, los gritos, las banderas, los dirigentes, las formas de protesta son las mismas, pero hay algo diferente: ya no convocan.

La última movilización que llamó el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, que agrupa a siete centrales sindicales, y el Frente Popular, que acoge a 11, demostró que el sindicalismo ya no es una causa.

Entre ambas organizaciones dicen representar cerca de 400 000 trabajadores públicos y privados. En las manifestaciones en Quito no hubo más de 2 000 personas. En cada una de las otras ciudades no llegaron a 100 y la invitación a manifestar fue hecha con semanas de anticipación.

Según la politóloga Sofía Guerrero, el sindicalismo enfrenta cinco problemas: no genera propuestas, no recoge las ideas de sus bases y no las representa.