Edison González: "no puedo validar veracidad de boletas de libertad de Jorge Glas"

El Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, no libera al exvicepresidente Jorge Glas, porque recibió dos boletas de excarcelación con fechas diferentes y varias inconstencias.

La entidad estaba a la espera de la respuesta de Edison González, el juez de Portoviejo que reemplaza a Banny Molina, quien el pasado 5 de agosto concedió el Hábeas Corpus a Glas, y ahora enfrenta dos procesos penales y está con arresto domiciliario.

El juez González ya contestó, pero no resolvió la duda planteada, dijo: "...no estar facultado para determinar la validez de dichos documentos, pues estas no fueron emitidas por el suscrito (...) siendo improcedente que este juzgador que no conoció y resolvió lo principal de la acción se pronuncie al respecto..."

El SNAI aún no informa si luego de esta respuesta va a tomar alguna acción o la situación de Glas sigue en el limbo.

Aunque podría cambiar este miércoles por un hábeas corpus anterior, cuya apelación se resolverá a las 9 de la mañana en una audiencia virtual ante la Corte de Justicia de Pichincha.

El exvicepresidente cumple dos sentencias en la Cárcel 4 de Quito por los casos Odebrecht y Sobornos, y tiene otra condena de primera instancia en el Caso Singue.