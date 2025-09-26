Ecuador exige respuestas a EE. UU. tras el ataque de un agente del ICE contra una compatriota en Nueva York

La Cancillería ecuatoriana asegura que ha solicitado información al Gobierno de Estados Unidos sobre la agresión que sufrió Mónica Elizabeth Moreta Galarza, la ecuatoriana que fue golpeada frente a sus dos hijos por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras una audiencia migratoria en la ciudad de Nueva York.

El incidente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación. En las imágenes se observa a Moreta exigiendo explicaciones sobre la detención del hombre, mientras gritaba: "¡Llévenme a mí también, a él lo van a matar, a ustedes no les importa nada!". El agente respondió de forma despectiva con un repetitivo "¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!".

Lea también: Demandan al Gobierno Trump para detener redadas migratorias en la capital de EE. UU.

Segundos después, el funcionario estadounidense empujó violentamente a la mujer contra el suelo, en medio de los gritos desesperados de sus dos hijos que presenciaban la escena.