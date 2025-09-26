Política
26 sep 2025 , 10:18

Ecuador exige respuestas a EE. UU. tras el ataque de un agente del ICE contra una compatriota en Nueva York

El agente del ICE que agredió a la ecuatoriana fue removido de sus funciones este viernes 26 de septiembre.

   
  • Ecuador exige respuestas a EE. UU. tras el ataque de un agente del ICE contra una compatriota en Nueva York
    Mónica Moreta fue agredida por un agente del ICE.( AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

La Cancillería ecuatoriana asegura que ha solicitado información al Gobierno de Estados Unidos sobre la agresión que sufrió Mónica Elizabeth Moreta Galarza, la ecuatoriana que fue golpeada frente a sus dos hijos por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras una audiencia migratoria en la ciudad de Nueva York.

El incidente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación. En las imágenes se observa a Moreta exigiendo explicaciones sobre la detención del hombre, mientras gritaba: "¡Llévenme a mí también, a él lo van a matar, a ustedes no les importa nada!". El agente respondió de forma despectiva con un repetitivo "¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!".

Lea también: Demandan al Gobierno Trump para detener redadas migratorias en la capital de EE. UU.

Segundos después, el funcionario estadounidense empujó violentamente a la mujer contra el suelo, en medio de los gritos desesperados de sus dos hijos que presenciaban la escena.

El incidente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.
El incidente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación. ( AFP )

El hombre detenido no presenció la escena. Él está ahora en un centro migratorio.

El Gobierno de Ecuador expresó este viernes su "rechazo enfático" sobre este caso. Aseguró que sigue el proceso mediante el Consulado en Nueva York y que espera explicaciones. Precisó, por otra parte, que la mujer y sus dos hijos tramitan su asilo. Finalmente, señaló que mantienen contacto con la mujer para brindarle asistencia. Ni la compatriota ni sus hijos están detenidos.

Por otra parte, este viernes se conoció que el agente del ICE que agredió a la mujer fue removido de sus funciones, según reveló CBS News.

"La conducta del agente en este video es inaceptable e indigna de los hombres y mujeres del ICE. Nuestros agentes del ICE se rigen por los más altos estándares profesionales y este agente será relevado de sus funciones mientras realizamos una investigación exhaustiva", declaró la subsecretaria del ICE, Tricia McLaughlin.

Revise además: EE. UU.: Departamento de Seguridad Nacional publica video de Pokémon que representa arrestos de migrantes

Este caso provocó que decenas de manifestantes se acercaran a las inmediaciones del ICE en Nueva York para protestar contra los actos de violencia cometidos en algunos procesos migratorios.

Estados Unidos es uno de los principales destinos de migrantes ecuatorianos, que buscan mejores condiciones de vida en el extranjero.

Temas
migración
ICE
Estados Unidos
Nueva York
Noticias
Recomendadas