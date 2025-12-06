Política
06 dic 2025 , 12:07

Ecuador firma tratado de Promoción y Protección de inversiones con Emiratos Árabes Unidos

El presidente Daniel Noboa también suscribió un Memorando de Entendimiento (MOU) para la promoción de la cooperación en materia de integridad y anticorrupción.

   
    Daniel Noboa firmó con Emiratos Árabes un tratado de promoción y protección de inversiones.( Presidencia de la República )
Fuente:
Presidencia de la República
user placeholder

Annabell Verdezoto
Como parte su agenda oficial, el presidente Daniel Noboa firmó un tratado internacional de Promoción y Protección de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es canalizar inversiones hacia los sectores estratégicos y prioritarios de Ecuador, señaló Noboa en sus redes sociales la mañana del sábado 6 de diciembre de 2025.

Según el Presidente, significa que habrá la apertura a un nuevo mercado con inversión directa, más exportaciones y la creación de plazas de empleo. "Para el mundo, significa que Ecuador es un país confiable y listo para convertirse en un motor de producción", expresó.

La firma del tratado se realizó en el marco del encuentro entre Noboa y el presidente de EAU, el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quienes mantuvieron una reunión de alto nivel.

Así mismo, Ecuador y EAU suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) para la promoción de la cooperación en materia de integridad y anticorrupción, anunció la Presidencia de la República en un comunicado.

La alianza contempla la cooperación a través de: estrategias, herramientas y métodos para prevenir la corrupción; innovación y uso de la tecnología en este campo; capacitación y desarrollo de capacidades profesionales; métodos para promover la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas; y programas de sensibilización y conocimiento.

Además se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre el Desarrollo del Corredor de Innovación Tecnológica. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador, la Cámara Ecuatoriana de Innovación y Tecnología; y las Cámaras de Dubái, consolidaron este acuerdo que impulsará la cooperación internacional en áreas como la inteligencia artificial.

Temas
inversión
comercio exterior
acuerdo bilateral
tratado
gira presidencial
Daniel Noboa
Ecuador
Emiratos Árabes Unidos
