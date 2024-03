Ecuador no insistirá en ingresar a la Embajada de México para capturar a Jorge Glas, anunció Mónica Palencia

Ecuador no insistirá en su pedido a México, para ingresar a la embajada de ese país en Quito y capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

Así lo confirmó Mónica Palencia, ministra del Gobierno e Interior, este jueves, dos semanas después de que la Cancillería hiciera un pedido formal a México, que fue negado verbalmente.

Le puede interesar: "Es una equivocación garrafal", pedir autorización para detener a Jorge Glas en la Embajada de México en Quito, dice Francisco Carrión

"Es muy clara la postura de México, ha dicho que no, considero hasta en una indelicadeza seguir insistiendo cuando te han dicho que no. El tema ahora es estrictamente diplomático y tendrá que resolverse en ese sentido. Yo he sido muy clara en decir cuál es la postura, yo tengo simplemente una orden de captura por ejecutar", dijo.

Pese a que la Cancillería sustentó su carta a México, con un pedido que hizo la ministra Palencia, ella lo desmintió. Señaló que como líder de la Policía a nivel de vigilancia del Control solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores las posibilidades de abrir un diálogo con la embajada mexicana sobre la detención de Jorge Glas.

Lea también: La Policía admite haber cometido un error en una circular sobre la detención de Jorge Glas

La ministra confirmó que glas sigue en la embajada de México en ecuador como huésped mientras se define su asilo. Ecuador será respetuoso a su decisión, dijo la ministra, pero espera que el pedido sea negado, con base en los convenios internacionales firmados por ambas naciones.

"Nosotros somos países que tenemos convenios internacionales, y lo que esperamos es que la decisión la tome acorde a las reglas internacionales de asilo", comentó.

De lo contrario, Mónica Palencia dijo que el presidente Daniel Noboa, está en su derecho de negar algún salvoconducto para su salida a México; país con el cual según ella, Ecuador mantiene excelentes relaciones.