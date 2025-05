El Gobierno tratará en mesas de trabajo con EE.UU. sobre la suspensión temporal visas para estudiantes extranjeros

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó que el Gobierno buscará sentarse con la Embajada de los Estados Unidos para dialogar sobre la suspensión temporal de nuevos visados para estudiantes extranjeros mientras se prepara una nueva política que contempla una mayor revisión de las redes sociales de los solicitantes.

Sommerfeld aseguró que mantiene un diálogo permanente con la delegación estadounidense en el país andino y explicó que es necesario entender qué ciudadanos se han visto afectados por este tema y poder conocer estos casos.

"No tenemos todavía respuesta a las inquietudes, tenemos que dialogar primero con nuestra contraparte, que es el Gobierno de los Estados Unidos a través de su representante en la Embajada", añadió.

La canciller también expresó que los estudiantes que dispongan en estos momentos de una visa en activo no deberían tener problemas con su estadía debido a que estos permisos se conceden para el total de años en los que el alumno o alumna va a estudiar en el país.

"Aquellos nuevos que están aplicando (solicitando) y que están en proceso, son los que nosotros tenemos que ver cuál va a ser la solución, sobre todo a estas alturas cuando los estudiantes ya se están graduando y normalmente ya están aceptados en las universidades y ya hay pagos realizados", subrayó Sommerfeld.

En este momento, la jefa de la diplomacia declaró que lo pertinente es el diálogo y no la imposición, porque los visados de residencia son privilegios que extienden los Estados y no son derechos adquiridos por ninguna persona que no tenga la ciudadanía del país receptor.

Esta nueva medida de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, fue comunicada por su secretario de Estado, Marco Rubio, a las diferentes delegaciones de Estados Unidos en el exterior, para que estas no añadieran y cancelaran con efecto inmediato nuevas citas para visados de estudiante o de intercambio cultural.

