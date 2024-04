Le puede interesar: Verónica Abad dice que está refugiada en un búnker y afirma que no ha recibido un mensaje de Daniel Noboa, en medio de los ataques de Irán a Israel

Su breve mensaje no se refirió sobre la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, quien es Embajadora de Ecuador en Tel Aviv desde el 10 de diciembre.

Realizó una transmisión de audio por una hora y media en su cuenta de X, desde las 19:00 (hora ecuatoriana), junto a dos periodistas, en la que expresó que se resguardó en un búnker junto a sus hijos cuando empezó el ataque aéreo iraní.

Allí señaló que ella no tiene seguridad gubernamental, y que se siente sola, y que incluso ella debe manejar a otras ciudades para cumplir su agenda porque no tiene un chófer. También indicó que no había recibido siquiera un mensaje de solidaridad del presidente Daniel Noboa.

Inicialmente, la Cancillería del Ecuador, a las 17:10, señaló en un chat de medios de comunicación que están en permanente contacto con el personal diplomático de las Embajadas de Palestina e Israel, basadas en Jerusalén y Tel Aviv, y que Israel dio disposiciones de seguridad a las misiones diplomáticas en ese país.

Sin embargo, pasadas las 22:30, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó otro mensaje, en el que señala que el Gobierno del Ecuador condena el ataque de la República islámica de Irán al Estado de Israel, y que insta a evitar la escalada del conflicto en Medio Oriente.