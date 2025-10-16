Política
16 oct 2025 , 21:49

Dos jueces Manabí y Santo Domingo fueron destituidos por incurrir en faltas gravísimas

Lo resolvió el Consejo de la JudicaturaUno liberó a detenidos sin tener competencia y otro dictó órdenes de excarcelación a favor de personas privadas de libertad que estaban en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, pese a que su jurisdicción era Santo Domingo.

   
    La sesión virtual del Consejo de la Judicatura. ( Cortesía del CJ )
El Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a dos jueces de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. La razón: incurrieron en faltas gravísimas determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone, en la provincia de Manabí -según la Judicatura- liberó a detenidos sin tener competencia, mediante una acción constitucional que no fue sorteada. Los abogados de los acusados usaron una acción constitucional que ya estaba cerrada, introdujeron los casos y lograron que el juez falle a su favor.

Esto implica que el magistrado cometió dolo, error inexcusable y manifiesta negligencia.

Le puede interesar: 90 servidores judiciales han sido destituidos en los últimos 11 meses por la Judicatura

Santo Domingo de los Tsáchilas

El juez de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas fue destituido porque dictó órdenes de excarcelación a favor de personas privadas de libertad que estaban en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, pese a que su jurisdicción era Santo Domingo de los Tsáchilas.

"Actuó sin competencia. El juez suma tres destituciones", informó el CJ en su comunicado.

Le puede interesar: Una veeduría participará en el proceso disciplinario abierto contra un juez de la Corte Nacional de Justicia

