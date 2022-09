Discrepancias entre Gobierno e indígenas en las mesas de diálogo

"No es posible que los campesinos sigamos subsidiando al país"

Por ello, subrayó que en la reunión general de coordinación de esta tarde plantearán que no se abran más mesas si no se resuelve sobre la metodología de trabajo planteada hace quince días.

Diálogo permanente

Las mesas técnicas de diálogo tienen un plazo de 90 días para llegar a acuerdos en torno a los diez puntos del pliego de demandas.

"Vamos a agotar en este tiempo, estos 90 días, para resolver por esta vía los problemas más sentidos", dijo Iza al considerar que se debe institucionalizar un espacio de diálogo permanente.

El relator de la ONU invitó a que "las mesas de negociación no solo sea para 90 días, (que) sea una mesa de negociación permanente para que los pueblos indígenas y el Estado tengan una puerta abierta de diálogo y de comprensión", sugirió.

Tras dar la bienvenida al relator, el ministro de Gobierno en funciones, Homero Catanier, abonó que el diálogo "debe ser una herramienta inagotable en una democracia" y apoyó la propuesta de que el diálogo no se limite a los 90 días sino "que sea permanente".

El funcionario consideró que no es adecuada la narrativa de Iza, relativa a que las mesas no están dando resultado, pues se han desplegado acciones para el control de precios y se ha ofrecido una tarifa social, en telecomunicaciones e internet, entre otros asuntos.

"Lamentablemente, considero que decir, a mitad del partido, pasados 45 días 'si no me gustan como están las cosas, me levanto y me voy', no es lo responsable", anotó al señalar que el Gobierno debe actuar con responsabilidad, con base en sus competencias y sus limitaciones legales y presupuestarias.

Ello -añadió- "porque, por un lado se dice no a la minería, no a la ampliación de la frontera petrolera, pero por otro lado, se pide más subsidios".

"Hay que ser claros que para dialogar y para estar sentados en una mesa es un ceder-ceder para ganar-ganar todos los ecuatorianos", finalizó al insistir en la importancia del diálogo permanente.

