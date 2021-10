Dirigente del transporte señala que el Gobierno intenta que el diésel se eleve hasta los USD 2 para aplicar focalización

De su lado, Sarmiento, quien no participó en la reunión con los funcionarios de Gobierno, añadió que si el régimen espera a que el galón de diésel llegue a los dos dólares para aplicar la focalización, solo un incremento de pasajes permitirá que la actividad sea rentable.

En agosto pasado Sarmiento indicó que un estudio técnico demostraba que el pasaje en los buses de transporte urbano de Guayaquil debía valer entre 48 y 50 centavos. Actualmente cuesta 30 centavos.

"Si esperamos llegar a los dos dólares (por el diésel), ya no estamos hablando de valores de 50 centavos, sino de valores mucho más altos", dijo el dirigente sindical este miércoles.

Sarmiento aseguró que su posición no es política y que no están amenazando con paralizaciones, no obstante, manifestó que este jueves se reunirá con el ministro Cabrera.

Actualmente cada galón de diésel cuesta 1,65 dólares. En mayo de 2020 valía un dólar.