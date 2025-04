Diego Borja no descarta pedir asilo político a Colombia, porque le decepciona lo que pasa en Ecuador

El pasado 15 de abril de 2025, Diego Borja, excandidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, Diego Borja, denunció que intentaron detenerlo en el Puente Internacional de Rumichaca cuando se dirigía a Colombia, por el feriado de Semana Santa.

El Ministerio del Interior explicó que Borja portaba una gorra y una mascarilla en el punto de control migratorio y que se le solicitó la documentación pertinente.

"No obstante, el ciudadano decidió retirarse voluntariamente del lugar y de manera intempestiva, dejando sus documentos de identidad abandonados, sin poder concluir el proceso de salida", señaló el Ministerio del Interior.

Borja, quien se encuentra en España, según un video de TikTok, aseguró en sus redes sociales que, "sin ninguna orden judicial", su cédula de identidad fue retirada y que lo buscaron detener.

Tras lo ocurrido, Borja manifestó este 21 de abril de 2024 que "no sé si aceptar el asilo, porque lo que pasa en Ecuador me decepciona, me hace ver que vivimos en un Gobierno autoritario”.

En días anteriores, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció asilo político a figuras del correísmo que lleguen a territorio cafetero ante el supuesto riesgo de ser detenidos.

Lo mencionó tras conocer de una supuesta lista de 100 nombres en la que figuran Diego Borja, Luisa González, Alexis Mera, Aquiles Álvarez, Andrés Arauz, Rommy Vallejo, Guillaume Long, entre otros.

