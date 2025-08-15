Noboa suspende jornadas laborales en Santa Elena y Loja por celebraciones provinciales

El presidente de la República, <b>Daniel Noboa</b>, dispuso la suspensión de las jornadas laborales el <b>18 de agosto en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ataque-abejas-santa-elena-guayaquil-NA9516258 target=_blank>Santa Elena</a></b> y el <b>20 de agosto en Loja</b>, con motivo de sus celebraciones provinciales. La <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cuando-proximo-feriado-nacional-en-ecuador-JN9917830 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>