Noboa suspende jornadas laborales en Santa Elena y Loja por celebraciones provinciales

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la suspensión de las jornadas laborales el 18 de agosto en Santa Elena y el 20 de agosto en Loja, con motivo de sus celebraciones provinciales. La medida aplica tanto para el sector público como para el privado.

En Santa Elena, cada 18 de agosto se recuerda la fecha de su descubrimiento, atribuido al explorador Francisco Pizarro en 1527, según relatan las crónicas históricas. No obstante, esta conmemoración no está fijada oficialmente como feriado.

En el caso de Loja, la jornada de asueto obedece al cierre de la multitudinaria peregrinación de la Virgen de El Cisne, considerada la movilización católica más grande del país. El recorrido inicia el 17 de agosto en la parroquia San Pedro de la Bendita, en el cantón Catamayo, y culmina tres días después en la ciudad de Loja, tras más de 70 kilómetros a pie.