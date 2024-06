Empezó con una de las pruebas que sustentan el caso y que ha sido utilizada por el movimiento político para deslegitimarlo: un cuaderno de Hello Kitty , propiedad de Pamela Martínez.

A ello se suman los archivos, "porque no es un Excel", que fueron utilizados en esa época por Pamela Martínez, y los testimonios de Laura Terán y proveedores. Estos dan cuenta de "cómo tenían que sostener que financiar actividades de orden político a cambio de la obtención de contratos", detalló la Fiscal.

Explicó que no se trata de un solo cuaderno, sino de varias agendas que fueron encontradas en el departamento de Martínez , durante un allanamiento. A ello se suma su testimonio, que tuvo concordancia con facturas, notas y audios que Fiscalía ya había encontrado.

El término i nflujo psíquico , si bien no se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es una forma de participación a nivel doctrinario, señaló Salazar. Detalló que se refiere a la participación del autor inmediato que sí está en el COIP y que debe ser fundamentada por los jueces.

Agregó que esto responde a la acción de Fiscalía por develar que "detrás de este personaje, no es más que un funcionario corrupto que permitió que su círculo cercano forme una estructura de corrupción y que se benefició de esto, por eso es que no me van a perdonar".