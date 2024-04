​​​​¿Cuál es el desafío que deja Roberto Izurieta en la Secretaría de Comunicación?

La comunicación política dentro del Gobierno sigue siendo un enigma. El secretario de comunicación saliente, Roberto Izurieta, desde un inicio se distanció del papel de un vocero que hace anuncios, da exclusivas o primicias. Se encargó, sobre todo, de explicar las decisiones del Ejecutivo.

Él fue el que más se puso frente a los medios de comunicación sin reparo de que el tema sea bueno o malo para el Gobierno.

Caroline Ávila y Sofía Guerrero, expertas en el área de comunicación política, dicen que esa fue una de las claves de su labor, algo que su reemplazo tendrá que llenar.

"Organizaba el relato público, cuando él salía a una entrevista era capaz de poner los temas puntuales en los cuales el Gobierno tenía que enfocarse", analiza Ávila.

En cuanto a la comunicación del Gobierno durante este tiempo, ha sido fiel a la personalidad del Presidente, de pocas palabras, no tradicional. Sus ruedas de prensa son espacios de declaración, sin preguntas. O emite comunicados.

El enfoque en redes sociales lo mantiene, pensando tal vez en que su público son los jóvenes como fue en campaña y como será en la futura elección. Pero la deficiencia es que el Gobierno es para los 14 millones de ecuatorianos.

"Lo que vemos hoy son respuestas reactivas. ¿Qué significa esto? Sucede algo y tenemos que apagar este incendio. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si no hay un discurso, no hay un mensaje, no hay una política, la estrategia comunicacional sigue flotando", observa Guerrero.

"Tiene 17 millones de ecuatorianos que necesitamos saber qué pasa. Necesitamos saber a dónde vamos. No porque estamos en redes sociales, automáticamente asumimos que el resto de la ciudadanía conoce y entiende lo que en este caso el Mandatario está diciendo", agrega Guerrero.

"No todo puede ser resulto a partir de un post de redes sociales, a partir de un video en TikTok", dice Ávila.

Las dos analistas coinciden en que se espera un giro en la comunicación gubernamental con la nueva secretaria. Irene Vélez entrará en funciones desde mayo.

