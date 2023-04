¿Del juicio político a la muerte cruzada?

Lea más: El principal testigo de la oposición no asistió a la Comisión de Fiscalización

A la par, las comparecencias continúan dándose con diversos matices en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea con discusiones, enfrentamientos y la apelación de la presidencia de Fernando Villavicencio. A esto se suma que esta tarde no se presentó Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec .

Pérez lamentó los impasses que se han dado en la Comisión de Fiscalización ya que este tipo de temas deben manejarse sin imposiciones intransigentes. A su criterio, Fernando Villavicencio se ha convertido en el jefe del equipo y eso no le permite manejarse con ecuanimidad. "Esta advertencia inicial de que solo va a permitir que se hable del caso de presunto peculado en Flopec podría comprenderse en un ámbito en donde se tratan temas eminentemente judiciales, pero este es un juicio político y en un ámbito así caben argumentos políticos, no solo jurídicos".

Esa actitud inicial y otras de Villavicencio predispusieron el ánimo de los asambleístas. "Si lo hubiera manejado de otra forma, tuviera otra capacidad de maniobra".

Pallares opinó que los argumentos de los legisladores que acusan al Primer Mandatario son poco solventes. "Las preguntas que hacen terminando siendo un bumeran en contra la acusación. Hasta la presente les ha sido imposible encontrar versiones contundentes de que hubo peculado en el tema de Flopec".

Cuestionó la cantidad de veces que se ha mencionado lo del juicio político, saliéndose del tema de peculado y que es el fallo de la Corte Constitucional (CC). Eso evidencia los obstáculos para meter al juicio en ese casillero. "Hoy en algún momento la legisladora Mireya Pazmiño perdió los papeles y se enojó, el asambleísta Roberto Cuero dijo que aquí no tenemos que probar peculado. Me parece que esa declaración es admitir que no les está yendo bien".

¿Por qué la posición de Villavicencio ha sido autoritaria y desafiante al tratar de delimitar lo de peculado? Pérez señaló que la CC sí dio su admisibilidad por el caso Flopec, pero ha sido clara al definir que es un juicio político, no uno penal. "Pretender que en la Asamblea Nacional, en un juicio político a un presidente de la República, en la situación que se encuentra el país, se hable solo del tema peculado es una fantasía, una aspiración de quienes defienden al presidente Lasso, lo cual es comprensible porque les conviene que no se traten de otros temas".

Pallares citó al punto 3 del dictamen de la CC, el cual señala que en el juicio político se deben excluir las consideraciones de los hechos, injerencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada y otros indicios que vulneren el principio de confianza. "Al decir eso se excluye al collage de temas que otros quisieran que se metan, eso es bastante claro".

