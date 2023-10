El candidato Daniel Noboa llegó al debate nervioso y confiado. Repitió la estrategia de la primera vuelta basada en la no confrontación. Se mostró prudente, parco y sin actitud ganadora.

Aunque tenía argumentos para incomodar a su contrincante política, no los usó. Hizo preguntas con escasa intención, que no generaron ni tensión ni conmoción. Y que quizá no generaron adhesión entre los indecisos.