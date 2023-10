Lo que no se permitió en el anterior fue que se refieran al pasado o a cosas familiares y no se va a permitir tampoco en este segundo debate. Por supuesto que tiene que haber esa interacción entre los candidatos, pero lo que la ciudadanía espera es que haya un debate de ideas.

Nosotros no teníamos nada en nuestras manos en ese aspecto. Hay una normativa, una ley que hay respetar. El debate es para candidatos a Presidentes y en esa época (Zurita) no alcanzaba a inscribirse y a ser aceptado como candidato, entonces la ley es clara. En eso no creo que se cometió ningún error.