Daniel Noboa y Yamandú Orsi firmaron dos acuerdos en temas de seguridad

El presidente de Ecuador, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a>, y su homólogo de Uruguay, <b>Yamandú Orsi</b>, firmaron dos acuerdos concernientes a seguridad y que involucran a los<b> Ministerios del Interior y Defensa</b>, según dieron <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/lula-noboa-acuerdan-promover-comercio-brasil-ecuador-DN9953995 target=_blank></a>