19 ago 2025 , 11:50

Daniel Noboa y Yamandú Orsi firmaron dos acuerdos en temas de seguridad

Ambos mandatarios se refirieron a los acuerdos firmados desde la Presidencia de Uruguay.

   
    Declaraciones de Daniel Noboa y Yamandú Orsi.( Captura )
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, firmaron dos acuerdos concernientes a seguridad y que involucran a los Ministerios del Interior y Defensa, según dieron a conocer los Mandatarios este martes 19 de agosto.

Desde la Presidencia de Uruguay, Noboa brindó declaraciones y resaltó que Ecuador vive un conflicto armado interno.

"La era de las ideologías ya pasó y ahora debemos atender los problemas urgentes de nuestros ciudadanos. Nosotros estamos peleando una guerra, un conflicto interno contra grupos narcoterroristas que en conjunto son 60 000 hombres y mujeres armados", expresó.

Por su parte, Orsi también se refirió a los acuerdos firmados. "Tenemos algunos problemas comunes. Por eso hoy se firmaron dos acuerdos. Uno bien concreto de acercamiento e intercambio a nivel del Ministerio del Interior. Los problemas ustedes lo conocen. Y otro acuerdo en clave de Defensa, que es más inusual, pero a nosotros nos interesa y mucho".

Asimismo, agradeció la visita de Noboa y resaltó la importancia de mantener vínculos con los representantes de la región.

Daniel Noboa se encuentra en Uruguay como parte de su gira internacional. Antes estuvo en Brasil y posterior viajará a Argentina, donde está prevista una reunión con Javier Milei.

