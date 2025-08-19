Daniel Noboa y Yamandú Orsi firmaron dos acuerdos en temas de seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, firmaron dos acuerdos concernientes a seguridad y que involucran a los Ministerios del Interior y Defensa, según dieron a conocer los Mandatarios este martes 19 de agosto.

Desde la Presidencia de Uruguay, Noboa brindó declaraciones y resaltó que Ecuador vive un conflicto armado interno.

"La era de las ideologías ya pasó y ahora debemos atender los problemas urgentes de nuestros ciudadanos. Nosotros estamos peleando una guerra, un conflicto interno contra grupos narcoterroristas que en conjunto son 60 000 hombres y mujeres armados", expresó.

LEA: Lula y Noboa ponen de lado las ideologías y acuerdan promover el comercio entre Brasil y Ecuador