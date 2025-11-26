Daniel Noboa viajará otra vez a Estados Unidos

El presidente de la República, Daniel Noboa, volverá a viajar a Estados Unidos. Este miércoles firmó el decreto que oficializa su salida de Ecuador entre el jueves 27 de noviembre y el lunes 1 de diciembre de 2025.

El mandatario ya estuvo en ese país —donde nació— del 18 al 20 de noviembre. Ese viaje ocurrió apenas dos días después de la consulta popular y el referéndum impulsados por el Ejecutivo, pero que fueron rechazados por la mayoría de ecuatorianos.

Revise: Daniel Noboa viajará por décima tercera vez a Estados Unidos este 18 de noviembre

El Gobierno no informó nada sobre ese desplazamiento. El lunes 24, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, aseguró que se había categorizado como "confidencial".

De su lado, la canciller Gabriela Sommerfeld señaló el martes que fue un viaje para "reforzar los acuerdos" que tiene Ecuador con Estados Unidos en materia comercial y de seguridad.

Adicionalmente, Sommerfeld anunció que el mandatario preparaba otro viaje a Emiratos Árabes Unidos. La ministra no precisó qué día iba a viajar el jefe de Estado. Noboa ya estuvo en Emiratos Árabes Unidos entre abril y mayo pasado, donde se reunió con el presidente, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, e inauguró una embajada.

Lea también: Gabriela Sommerfeld: “La Presidencia puede declarar reservada o confidencial una agenda por seguridad del Estado”