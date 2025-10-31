Noboa estará en EE. UU. entre el 2 y el 4 de noviembre

El presidente de la República, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/presidente-noboa-expidio-reglamento-ley-transparencia-social-ecuador-MG10343780 target=_blank>Daniel Noboa</a></b>, viajará nuevamente a <b>Estados Unidos</b>. Estará entre el 2 y el 4 de noviembre en las ciudades de <b>Nueva York</b> y <b>Washington</b>, en el marco de una agenda oficial, y<b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/viajes-daniel-noboa-cifras-mapa-HC10037213 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/consulta-referendum-2025-ecuador-campana-mapa-politico-IH10358880 target=_blank></a></b>