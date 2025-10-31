Noboa estará en EE. UU. entre el 2 y el 4 de noviembre

El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará nuevamente a Estados Unidos. Estará entre el 2 y el 4 de noviembre en las ciudades de Nueva York y Washington, en el marco de una agenda oficial, y lo acompañarán la canciller Gabriela Sommerfeld; el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira; y la secretaria general de Comunicación de la Presidencia de la República, Irene Vélez.

El Ejecutivo no ha precisado el motivo del viaje. Sin embargo, más temprano, en una entrevista, el jefe de Estado indicó que la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, estará en Quito el 5 y 6 de noviembre para abordar las amenazas de seguridad que comparten ambos países.

Adicionalmente, anticipó este viernes que espera tener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las próximas dos o tres semanas, con una fecha aún por definir.

El presidente ecuatoriano es uno de los mandatarios de América Latina con mayor cercanía a la Administración de Trump, que ha visto en Ecuador a uno de sus principales socios en la región. Noboa asistió en Washington a la investidura de Trump en enero pasado y ambos tuvieron un breve encuentro tres meses después en Mar-a-Lago (Florida), a donde Noboa viajó en plena campaña electoral para su reelección.

Desde que asumió la Presidencia de la República, en noviembre de 2023, el gobernante ecuatoriano ha realizado 25 viajes, entre giras y visitas puntuales.

Con esta nueva visita, Noboa, quien nació en Norteamérica, habrá ido 13 veces a EE. UU. Parte de esos viajes obedecieron a temas personales.

