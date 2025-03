Daniel Noboa viaja a Estados Unidos para cumplir agenda en Miami y Fort Lauderdale

El presidente de la República, Daniel Noboa, estará este viernes 28 y sábado 29 de marzo en Estados Unidos. El mandatario cumplirá agenda en las ciudades de Miami y Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Lo acompañan la canciller Gabriela Sommerfeld; la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez; el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira; el director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi; y el gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Roberto Kury.

El jefe de Estado suscribió este jueves el decreto en el que declara en comisión de servicios a toda su comitiva. Los viáticos y demás gastos de este viaje "se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a la que pertenecen" los funcionarios.

Lea también: Daniel Noboa apareció en la TV japonesa por un segmento de Nobita, personaje de Doraemon

En una entrevista radial concedida este viernes, Noboa confirmó que se reunirá con su par estadounidense Donald Trump, con quien dialogará, entre otros temas, sobre seguridad, temas migratorios y comercio. "Hoy, en la tarde, yo salgo para Estados Unidos para hablar sobre eso, con él (Trump) personalmente", subrayó.

Hace unas dos semanas se conoció que el Ejecutivo ecuatoriano contrató una firma estadounidense de relaciones públicas para concretar una reunión entre Noboa y Trump. El Estado ecuatoriano contrató a Mercury Public Affairs por 165 000 dólares más impuestos para lograrlo.

Le puede interesar: El Gobierno admite contratación de firma para gestionar reunión entre Noboa y Trump

Este nuevo viaje de Noboa se convierte en su periplo al exterior número 18. El presidente ha estado fuera del país por más de 50 días durante el año y cuatro meses que lleva su gobierno.

Noboa, nacido en Estados Unidos, busca ganar los comicios del 13 de abril y gobernar un periodo completo (2025-2029). Actualmente desempeña sus roles como mandatario y jefe de Estado de manera simultánea. La campaña presidencial inició el domingo 23 de marzo, pero el gobernante no ha pedido licencia para realizar actividades proselitistas, como lo dispone la ley. Sostiene que su nueva postulación no debe computarse como reelección y que no puede depender de que la Asamblea Nacional le dé permiso para pedir el voto.

En una misiva enviada el miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE), el gobernante advirtió que el jueves iba a hacer campaña durante 12 horas. Argumentó, entre otras razones, que su candidatura no está ligada a una reelección inmediata, pues llegó a la Presidencia a través de unas elecciones extraordinarias en 2023 para completar el periodo de Guillermo Lasso (2021-2025), quien disolvió el Parlamento y pidió la convocatoria a elecciones.

Revise además: Noboa dispone que más personas accedan al bono de USD 1 000