El presidente Daniel Noboa estuvo al frente de la sesión solemne en homenaje a las fiestas de Guayaquil, desde las 11:30 de este viernes 25 de julio de 2025. La ceremonia se realizó en el Palacio de la Gobernación del Guayas, ubicada en el centro del Puerto Principal.

Dijo que construir un nuevo país no es una tarea fácil y se lo ha visto en los últimos días. "Ayer tomamos una decisión muy dura, pero fue lo que la gente pedía por años. Era sacar a la gente que no estaba comprometida con este país y darle la oportunidad a jóvenes, personas y profesionales que nunca tuvieron la oportunidad de servir con amor al Ecuador y no boicotear la función del Ejecutivo".

Destacó la fusión de ministerios pese a a las críticas, pero hay muchos ejemplos en el mundo de aquello. Por ejemplo, Turismo y Producción están juntos. Destacó que, en el ámbito de la Cultura, este año se han comprometido USD 100 millones para el museo nacional, lo cual nunca antes se había otorgado.

Dijo que Ecuador era el segundo país de Latinoamérica con la mayor cantidad ministerios con 27, solo por debajo de Venezuela. "Hoy somos un Estado más eficiente y eso no significa que no nos preocupamos por las personas. Queremos un Estado más limpio y ejecutivo, que dé más oportunidades a la gente que necesita".

