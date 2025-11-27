Política
27 nov 2025 , 20:09

Noboa admite un "remezón" tras la derrota electoral, pero insistirá con reformas legales

El presidente dijo que algunos integrantes de ADN confiaron en que él resolvería todo "en el minuto 89" y pidió mayor responsabilidad a su bloque.

   
    Daniel Noboa, presidente de la República.( Flickr Presidencia )
El presidente de la República, Daniel Noboa, admitió este jueves 27 de noviembre que la derrota en la consulta popular y el referéndum del pasado 16 de noviembre fue un "remezón" para su gobierno. Señaló que algunos asambleístas oficialistas e integrantes de ADN actuaron como si "podían pasarle la bola al presidente en el minuto 89" para que él "metiera el gol".

"Todos deben hacer su trabajo", afirmó el mandatario en una entrevista grabada en el Palacio de Carondelet, en Quito, antes de su viaje a Estados Unidos. La conversación fue difundida la noche de este jueves.

Noboa afirmó que insistirá en las reformas legales mediante nuevos proyectos enviados a la Asamblea Nacional y gestiones ante la Corte Constitucional (CC). Entre sus propuestas, mencionó la intención de retirar a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria del Estado.

"Seguiremos trabajando incansablemente para hacer las reformas y los cambios que se deben hacer. Lo haremos por vía Asamblea o por enmiendas constitucionales. Ojalá la Corte Constitucional no se vuelva un enemigo del pueblo, sino que vea la verdadera coyuntura del Ecuador", expresó.

El presidente también se refirió a sus opositores políticos, incluido el exmandatario Rafael Correa, y afirmó que no espera nada de ellos. "Responden a intereses narcoterroristas regionales, como el régimen venezolano y otros carteles internacionales", sostuvo.

Con respecto a obra pública, Noboa, quien el domingo pasado cumplió dos años como jefe de Estado, indicó que en este nuevo periodo se impulsará la construcción del Quinto Puente, el Museo Nacional y una torre oncológica en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Estas tres obras fueron anunciadas por el presidente durante su investidura, el 24 de mayo de 2025.

Finalmente, destacó los logros de su gobierno en materia económica y en el combate contra el crimen organizado. No obstante, los resultados en seguridad no se perciben entre la ciudadanía. El 2025 se perfila como el año más violento en la historia reciente del país con alrededor de 8 000 homicidios hasta noviembre.

