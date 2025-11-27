Noboa admite un "remezón" tras la derrota electoral, pero insistirá con reformas legales

El presidente de la República, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-viaje-estados-unidos-motivos-personales-FN10480656 target=_blank>Daniel Noboa</a></b>, admitió este jueves 27 de noviembre que la derrota en la <b>consulta popular </b>y el <b>referéndum </b>del pasado 16 de noviembre fue un <b>remezón</b> para su gobierno. <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-reaparece-publicamente-derrota-consulta-popular-NC10475668 target=_blank></a></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-corte-constitucional-nego-pregunta-juicio-politico-PH10061824 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/dos-anos-daniel-noboa-presidencia-ecuador-gestion-cifras-EB10443711 target=_blank></a></b> <b></b>