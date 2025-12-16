Cancillería dice que Daniel Noboa abordará exención de visado Schengen durante viaje a Bélgica

El presidente Daniel Noboa se reunirá en enero de 2026, en Bélgica, con altas autoridades de la Unión Europea (UE), con las que analizará asuntos relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen, entre otros, detalló este martes 16 de diciembre a EFE la canciller, Gabriela Sommerfeld.

"Va a ser la primera vez que el presidente Noboa visita a las autoridades de la Unión Europea, donde también estará el tema de la visa Schengen presente", dijo la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Precisó que la reunión de Noboa con las autoridades de la UE tendrá lugar del 22 al 24 de enero, inmediatamente después de su presencia en Davos, prevista del 19 al 22 de ese mes, para cumplir una agenda en el marco del Foro Económico Mundial.

La titular de la diplomacia ecuatoriana recordó que la UE es el segundo socio comercial de Ecuador.

"Tenemos una balanza con superávit de forma importante, casi 2 000 millones de superávit, tenemos el nuevo acuerdo de inversión, inversión sostenible, que es algo muy bueno para el Ecuador, porque lo que queremos es atraer las inversiones", dijo.

Consideró que ese acuerdo permitirá "nuevamente crear el marco jurídico para que dé la confianza suficiente para que lleguen las inversiones hacia el Ecuador desde la Comunidad Europea".

Asimismo, indicó que hay "una agenda inmensa" en materia de seguridad con la UE y subrayó que hay "muchas cosas" que unen a Ecuador con la Unión Europea.

