Política
10 dic 2025 , 18:57

El Parlamento Europeo abordará la exención del visado Schengen para Ecuador

La exención de visados para viajes de corta estancia al espacio común europeo es una de las grandes demandas de Ecuador

   
    Imagen referencial para graficar una visa.( Pexels )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción y EFE
El Parlamento Europeo abordará próximamente en una sesión la exoneración del visado Schengen para ecuatorianos.

La vicepresidenta del Parlamento Andino en Ecuador, June Bohórquez (ADN), dijo que se logró que el tema sea incluido en su orden del día.

"Nuestros ciudadanos merecen una movilidad digna, justa y coherente con la relación histórica que mantenemos con Europa", dijo Bohórquez.

Ella hizo el pedido la semana pasada durante una sesión de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (Eurolat), en Bruselas, Bélgica.

La Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano-Catalán también participó del encuentro con su representante Flor Andino.

El espacio Schengen comprende un área de 29 países europeos. Sin la visa, se los puede recorrer libremente.

La exención de visados para viajes de corta estancia al espacio común europeo es una de las grandes demandas de Ecuador, que en su momento no entró dentro del proceso que permitió exonerar de visados a sus vecinos de Colombia y Perú, en 2016.

