Daniel Noboa sí encargaría la Presidencia a Verónica Abad cuando inicie la campaña electoral

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, dijo en una entrevista con la cadena internacional CNN que está listo para su reelección de cara a los comicios del próximo año. Cumplirá con la ley y encargará la Presidencia a Veronica Abad Rojas, quien cumple funciones como embajadora en Israel.

Dijo que la segunda mandataria está en Israel y tiene que reportarse con Cancillería. "Yo seguiré siendo el Jefe de Estado y hasta cuando legalmente tenga que ceder la presidencia a un vicepresidente, lo haré. Será cuando inicie la campaña, un mes antes de las elecciones".

Añadió que no está buscando la Presidencia, sino mejorar la vida de los ecuatorianos y para eso debe tener continuidad. No puede parar ahora su proyecto. Su obligación es trabajar para la gente y los más jóvenes, con la gente que no tiene oportunidades. "Yo feliz de la vida tengo mi vida privada, yo ahora sirvo al pueblo".

Le puede interesar: Hasta febrero de 2025, Ecuador vivirá cinco campañas electorales en dos años