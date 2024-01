Ecuador no reconocerá los resultados de las próximas elecciones en Venezuela, afirma Noboa

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este martes 30 de enero, en entrevista en Contacto Directo, que no reconocerá el resultado de las próximas elecciones en Venezuela.

"No estamos de acuerdo, en lo absoluto (...), de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos al Gobierno de (Nicolás) Maduro", dijo el mandatario.

El gobernante recalcó que no reconocerán el resultado de las próximas elecciones, "ya que no han sido elecciones libres".

Lea también: Daniel Noboa en la Fitur 2024: "Es muy duro salir del país, pero hay que dar la cara al mundo"

El pasado sábado, el Gobierno Nacional rechazó la inhabilitación política decidida el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra de la candidata presidencial opositora María Corina Machado.

"Ecuador rechaza la confirmación del Tribunal Supremo de Venezuela de inhabilitar, por 15 años, para ejercer funciones públicas, a la señora María Corina Machado, líder de la oposición y ganadora de las elecciones primarias de octubre de 2023", afirmó el sábado la Cancillería ecuatoriana en su cuenta de la red X.

Agregó que esa "decisión es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela".

De su lado, el Gobierno venezolano ha asegurado que el caso de Machado es "cosa juzgada", pero también ha afirmado que se mantendrá en la mesa de diálogo con la oposición, que lo acusa de haber violado los acuerdos suscritos en Barbados en octubre pasado.

Revise la entrevista completa: