Finalmente, Noboa dijo que su Gobierno tendrá una nueva forma de liderazgo y que llegó a la Presidencia para romper ciclos y transformar el país.

"Encarnamos una nueva forma de liderazgo, de hacer las cosas diferentes, de golpear mil veces con tal de lograr nuestros objetivos. No creemos en la 15 comodidad, no venimos a heredar moldes viejos ni a maquillar errores. Venimos a romper ciclos, a hablar claro, a decir lo que nadie se atrevió. Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar. De entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible, si hay carácter, si hay convicción, si hay coraje para incomodar lo establecido", sentenció.