Daniel Noboa amplía el plazo para la liquidación de Correos del Ecuador

El presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a> firmó este 26 de diciembre de 2025 el decreto 267 para extender el plazo de liquidación de la <b>Empresa Pública Correos del Ecuador</b>. La nueva fecha tope será hasta el 30 de <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/servicios-postales-es-la-nueva-empresa-estatal-que-maneja-los-correos-del-ecuador-YC3361562 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/deudas-perdidas-e-investigaciones-por-corrupcion-en-correos-del-ecuador-GAEC603151 target=_blank></a>