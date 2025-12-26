Daniel Noboa amplía el plazo para la liquidación de Correos del Ecuador

El presidente Daniel Noboa firmó este 26 de diciembre de 2025 el decreto 267 para extender el plazo de liquidación de la Empresa Pública Correos del Ecuador.

La nueva fecha tope será hasta el 30 de junio de 2026, "sin perjuicio del análisis posterior del proceso de liquidación".

En el decreto se ordena que el Ministerio de Telecomunicaciones brinde las facilidades necesarias para las transferencias de todos los activos y/o pasivos incluidos los derechos litigiosos de la empresa, "la cual se perfeccionará mediante escritura pública".

El proceso de liquidación de Correos del Ecuador empezó en mayo de 2020, por orden del entonces presidente Lenín Moreno, en un contexto en el que el país buscaba salir del golpe económico que produjo la pandemia del covid-19.

Desde entonces han ocurrido varios aplazamientos sin que logre concretarse la liquidación definitiva.

