Desde el primer minuto que entré a la Asamblea he trabajado siempre con la responsabilidad. Mi profesión es ser maestra y se revisa todo lo que hacen los estudiantes. Lo mismo he hecho en la Asamblea, he revisado caso por caso. Mi trabajo ha sido independiente.

Esas declaraciones fueron totalmente falsas. Me llama la atención porque Cristina Chávez no le puso la sanción. Cada quien debe responder a las actuaciones que realiza. El CAL decidió la sanción de 90 días. En Cotopaxi también aclaré la situación.

En el tema de Gustavo Manrique ya estaba fuera de tiempo.

Con Johanna Verdezoto. En su momento yo manifesté que tuve un inconveniente en mi sistema y no se me descargaba completamente el archivo. Tuve solo un parte de la documentación y decidí mi votación (que fue en contra de la calificación). Cuando ya me hacen llegar toda la documentación, consecuente a eso reconsideré mi votación.



Por los temas que se manejan en Fiscalización, ¿ha tenido presiones de algún partido político?

Lo de las presiones se escucha muy a menudo y yo no he dado paso a ninguna de ellas. Me he mantenido firme. He llegado a trabajar, no a favorecerme, eso debe quedar muy claro. Tengo mi propio criterio.

¿Cómo analiza el manejo de la comisión por parte de la presidenta Pamela Aguirre? Hemos visto que en dos ocasiones suspendió la sesión sin dar paso a otra moción.