Con votos del correísmo, Fiscalización no logra recomendar el juicio político a Andrea Arrobo

La Comisión de Fiscalización, este lunes 18 de noviembre, no aprobó el informe que recomendaba al Pleno de la Asamblea continuar con el juicio político a la exministra de Energía, Andrea Arrobo.

En consecuencia, el presidente de la mesa legislativa enviará a la Presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, un informe de posturas. Luego, el Pleno decidirá si continúa o no con el proceso de juicio político.

Para la continuación del juicio político o su archivo se necesita de mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. Si se decide continuar con el juicio político, Andrea Arrobo debe defenderse, presencial o virtualmente, y los interpelantes expondrán sus pruebas de acusación. Ellos son Ana Galarza, Jaime Moreno (ambos de Construye) y Vicente Taiano (PSC).

En el Pleno se necesitan de 92 votos para su censura.

No obstante, en la Comisión de Fiscalización, Lenin Barreto, asambleísta del correísmo, manifestó que no pueden endosar a Arrobo toda la responsabilidad de la crisis energética y no caerán en el juego del oficialismo para encontrar un "chivo expiatorio".

Lenin Rogel, exPSC, sugirió que se apruebe un informe que encontraba a Arrobo culpable de los apagones. No hubo los votos con ayuda del correísmo.

Así fueron las votaciones: