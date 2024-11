En abril de 2024, dijo que hubo "dos fallas técnicas que hicieron necesarias desconexiones por una alta cargabilidad (demasiada demanda y poca generación para ser despechada)".

"Durante los primeros días de abril, se registraron tanto altas temperaturas como sequías y disminución exponencial en los caudales de los ríos (escenarios completamente atípicos para este mes). Por ello, el 1 de abril alerté a las máximas autoridades sobre la situación que estábamos atravesando, indicando que todos nuestros esfuerzos se concentrarían en manejar cuidadosamente los embalses y en utilizar la generación térmica que habíamos recuperado hasta el momento...".

Luego de otros detalles agrega:

"En ese contexto, el miércoles 10 de abril recibií una llamada de quien entonces era el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, en la que me comunicó que había recibido alertas de inteligencia, de que no se estaban haciendo operar en su máxima capacidad a las centrales termoeléctricas. Ante esta importante información, inmediatamente le propuse visitar de sorpresa las instalaciones del CENACE, en donde se puede ver en tiempo real el funcionamiento de todo el Sistema Nacional Interconectado (SNI) de esta manera, podíamos visualizar qué centrales funcionaban, cuáles no funcionaban y cuál era el despacho de cada una versus la potencia instalada. Efectivamente, esta visita la realizamos juntos el viernes 12 de abril de 2024. Esto desmiente el argumento de que el secretario de la Administración Pública no conocía sobre el estado del sector eléctrico. También se desvirtúa que no se habría comunicado de esta información a la Presidencia de la República.

Como se evidencia en esta imagen, la línea roja muestra el crecimiento de la demanda del domingo 14 de abril, en comparación con la capacidad de despacho de energía proveniente de las diferentes centrales de generación eléctrica; así como la necesidad de desconectar emergentemente, por un alto nivel de demanda. Ese día, a las 13h30 dimos inicio al Comité de Crisis en el Ministerio de Energía y Minas. En este espacio, el CENACE explicó que en el histórico, desde hace 54 años, esta situación nunca había pasado. Este escenario tenía el 0.2% de probabilidades de ocurrir, según la presentación técnica que se anexa con el literal b.

Con esa información, personalmente estuve en constante comunicación con el presidente, el entonces secretario de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi y el entonces secretario de Administración Pública. Con estos dos últimos, acordamos encontrarnos en el CENACE horas más tarde, en donde ambos pudieron observar cómo había sido la caída hidrológica en esos dos días.

Se plantearon algunas alternativas, entre ellas, dar dos días de feriado para evitar los racionamientos hasta el domingo de la Consulta Popular (una medida incluso menos drástica que el feriado que se decretó para el día 31 de octubre y que coincide con los días de asueto por la fundación de Cuenca y el Día de Difuntos y por la cual ninguna autoridad enfrenta ni un juicio político ni una investigación penal). De acuerdo con el criterio técnico, la cantidad de horas que se debía racionar era elevada ya que la cantidad de carga a desconectar era de alrededor de los 16GW. A estos antecedentes, es importante sumar que el déficit del anterior año (2023), era de 465MW. Sin embargo, contábamos con la importación de energía de Colombia que representaba entre el 4% y el 5% de nuestra demanda interna, inclusive llegando al 10% de nuestra demanda en días de menor consumo, como fines de semana y feriados. Para estos días del mes de abril, la importación de energía era cero.

No se pueden compensar años de abandono, falta de inversión y desidia en el mantenimiento en el sector eléctrico en cinco meses (tiempo que duró mi gestión). Ante el panorama desolador que vivíamos, junto con mi equipo de comunicación empezamos a articular la estrategia para informar a la ciudadanía sobre la realidad y la gravedad de la situación. Como ministra de Energía y Minas, estaba convencida de que debíamos comunicar lo que estaba ocurriendo, y así lo trasladé a quienes toman las decisiones en materia de comunicación. Informé que yo estaba lista para afrontar la crisis ante la ciudadanía pues era mi deber. Es por eso que, desde la mañana del mismo lunes 15 de abril, estuvo preparado nuestro comunicado de prensa. Para las 15h00 teníamos lista una rueda de prensa que yo iba a dirigir para informar al país, pero tampoco nos dieron autorización para realizarla a pesar de que esta ya había sido convocada así que tuvimos que cancelar esta actividad, un hecho que es conocido por los reporteros que cubren la fuente de energía. Una vez más, yo estaba lista para enfrentar la situación; sin embargo, no nos lo permitieron".

La Comisión de Fiscalización aprobó que se investigue las declaraciones de la exfuncionaria.

El presidente Daniel Noboa acusó a Arrobo por sabotaje y enfrenta una denuncia penal por presunta paralización de un servicio público.

