La Corte Nacional de Justicia rechaza recurso de apelación presentado por Jorge Glas

La detención del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, el 5 de abril pasado, cuando la fuerza pública irrumpió en la embajada de México en Quito, fue "legal, legítima y no es arbitraria", según lo determinó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que analizó la apelación interpuesta por la defensa del exsegundo mandatario con respecto a un fallo del 12 de abril.

Ese día, otro tribunal de la CNJ rechazó la solicitud de habeas corpus con la que Glas pretendía salir de prisión.

Por ello los abogados del exvicepresidente insistieron. Querían revertir esa decisión y apelaron. Sin embargo, este viernes 7 de junio deben enfrentar otro resultado adverso para Glas. El tribunal conformado por el presidente de la CNJ, José Suing, y los magistrados Gilda Morales y Gustavo Durango determinó que la aprehensión del exfuncionario fue legal, por lo tanto continuará encarcelado.

Por otra parte, esta decisión reciente desdice lo resuelto el 12 de abril, cuando el primer tribunal determinó que la detención fue "ilegal y arbitraria" porque, entre otros asuntos, no se emitió una orden de allanamiento. No obstante, la Justicia no liberó a Glas por las condenas que tenía pendientes por cumplir por cohecho y asociación ilícita.

Asimismo, el exvicepresidente debe cumplir prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí, en el que se le imputa un presunto delito de peculado.

Glas está en la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Su detención, además, derivó en una crisis diplomática entre los Gobiernos de México y Ecuador.